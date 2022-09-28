SEVENTEEN成员父母们现身演唱会到场支持：Dino爸爸被点名热舞粉丝都看傻了！

SEVENTEEN完全是个大家庭！

SEVENTEEN的《BE THE SUN》演唱会来了！亚洲站日前在印尼雅加达举行，全员用SEVENTEEN特有的热情活力点燃现场。但是在坐席上有观众默默夺去了大家的视线，那正是他们的父母到现场支持自家孩子啦～这也成为粉丝克拉们热烈讨论的话题。



粉丝目睹到成员Vernon、Hoshi、和净汉的爸爸并肩坐在一起，许多人猜一旁紫色口罩的是圆佑的兄弟，看到亲人们都在现场支持自己，真的好窝心啊！SEVENTEEN确实体现了'你爸妈就是我爸妈'这句话！



大家同时在猜成员胜寛的妈妈应该也在现场XD当天因为是胜寛妈妈的生日，粉丝还窝心的合唱生日快乐歌，为胜寛妈妈献上生日祝福！就算是误认人在现场，相信胜寛妈妈知道后一定也很感动！粉丝克拉们真是太可爱太暖心了，难道这就是所谓的饭随爱豆？



当天最大的spotlight绝对集中在成员Dino爸爸身上了！演唱会上现场的摄影机照向观众席间，要随著音乐来段即兴舞蹈。这次成员们选择了Dino的爸爸，他马上来段freestyle，天啊这舞功绝对要出道的吧，现场都沸腾了XD



Dino还说爸爸一直有在上舞蹈课XD看来是在准备出道吧！想看Dino跟爸爸来段合舞呀～



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