會成功不是沒有道理！Crush與J-hope合作曲〈Rush Hour〉破千萬觀看，上IU節目J被大讚人品

又是被 J-hope 感動到的一天…。

人氣歌手 Crush 在退伍後迅速推出新歌〈Rush Hour〉，找來 BTS 防彈少年團的 J-hope 配唱，更在MV中大秀舞蹈實力，兩人也一拍即合，默契相當好。



▼〈Rush Hour〉MV觀看人次目前已破千萬，也在公開後登上獲得50個國家與地區的iTunes歌曲榜冠軍：



而 Crush 也登上了 IU 的網路節目《IU's Palette》宣傳，當中就聊到了關於J-hope的事情。

（兩人聊到 J-hope 的片段在 33:43）



IU 表示，J-hope 得知 Crush 要出演《IU's Palette》後，特別為工作人員們送來了零食，請大家多多照顧 Crush，Crush 也說自己收到了花跟點心，為他加油！



Crush 表示，隨著時間流逝他總是會被 J-hope 嚇到，由衷地感嘆「這樣的人會成功必然是有理由的」，錄影前的凌晨特別傳來訊息說，因為要跟哥哥合作所以特別研究了Crush的各種表演影片，錄影當天又貼心送大家吃的點心，讓他相當感動。



IU 還補充說 J-hope 更特別確認了工作人員的人數，貼心的準備好零食，Crush 震驚之餘還表示自己是兩手空空的來，非常不好意思！XD 最後 Crush 對著鏡頭再次感謝 J-hope 的幫忙，還行了大禮。



J-hope 真的是太用心了啦！！！

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