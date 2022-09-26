会成功不是没有道理！Crush与J-hope合作曲〈Rush Hour〉破千万观看，上IU节目J被大赞人品

会成功不是没有道理！Crush与J-hope合作曲〈Rush Hour〉破千万观看，上IU节目J被大赞人品

KPOP   2022年9月26日   星期一09:00   MiJimin  

（封面图源：P NATION、youtube@이지금 [IU Official]）

又是被 J-hope 感动到的一天…。

人气歌手 Crush 在退伍后迅速推出新歌〈Rush Hour〉，找来 BTS 防弹少年团的 J-hope 配唱，更在MV中大秀舞蹈实力，两人也一拍即合，默契相当好。
（图源：P NATION）

▼〈Rush Hour〉MV观看人次目前已破千万，也在公开后登上获得50个国家与地区的iTunes歌曲榜冠军：

而 Crush 也登上了 IU 的网路节目《IU's Palette》宣传，当中就聊到了关於J-hope的事情。

（两人聊到 J-hope 的片段在 33:43）

IU 表示，J-hope 得知 Crush 要出演《IU's Palette》后，特别为工作人员们送来了零食，请大家多多照顾 Crush，Crush 也说自己收到了花跟点心，为他加油！
（图源：youtube@이지금 [IU Official]）

Crush 表示，随著时间流逝他总是会被 J-hope 吓到，由衷地感叹「这样的人会成功必然是有理由的」，录影前的凌晨特别传来讯息说，因为要跟哥哥合作所以特别研究了Crush的各种表演影片，录影当天又贴心送大家吃的点心，让他相当感动。
（图源：youtube@이지금 [IU Official]）

IU 还补充说 J-hope 更特别确认了工作人员的人数，贴心的准备好零食，Crush 震惊之余还表示自己是两手空空的来，非常不好意思！XD 最后 Crush 对著镜头再次感谢 J-hope 的帮忙，还行了大礼。
（图源：youtube@이지금 [IU Official]）（图源：youtube@이지금 [IU Official]）（图源：youtube@이지금 [IU Official]）

J-hope 真的是太用心了啦！！！

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