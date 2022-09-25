「柳俊烈1號粉絲」！惠利現身《金錢遊戲》片場，送咖啡車提前為柳俊烈慶祝生日

OTT平台劇《金錢遊戲》的工作人員昨日在個人SNS PO出兩張照片，其中一張是和惠利的合影，看來是到現場為男友柳俊烈應援啦！

工作人員與惠利開心合影，特意寫道：「是惠利男友幫忙拍照。」 這來自第三人的放閃~XD



背景裡是惠利送來的咖啡車，上面寫著：「祝我愛的柳俊烈生日快樂。 ——俊烈's 1號粉絲。」 、「已經給《金錢遊戲》劇組買好機票，明年去Emmy Award領獎吧！」超有sense耶！



今天（9月25日）是柳俊烈的生日，但他有安排粉絲見面會，計劃和粉絲一起慶生。 所以惠利提前一天來到片場，作為1號粉絲送上生日祝福，也為他的工作應援。

柳俊烈和惠利於2015年合作tvN電視劇《請回答1988》而結緣，雖然在劇中沒能成為一對，但在戲外成功牽手，2017年被D社曝光後雙方均大方承認，至今已公開交往5年。 不過兩人戀情頗為低調，2019年底惠利在《清日電子李小姐》劇終時接受采訪，提到男友柳俊烈表示：「雖然彼此很忙，但我們好好地交往著，見面的次數與Girl's Day成員們見面的次數差不多。」





這一次通過工作人員放閃，也受到粉絲一致好評：「作為粉絲真的只有開心，他們又低調、又對粉絲好，真的別無所求了」、「看到他們還在交往就放心了，真的太低調kk」、「支持『反正老公是柳俊烈』的我感到幸福」、「突然羨慕和惠利交往的柳俊烈kkk」、「兩個人都好可愛，希望他們一直幸福地在一起」

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