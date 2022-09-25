「柳俊烈1号粉丝」！惠利现身《金钱游戏》片场，送咖啡车提前为柳俊烈庆祝生日

OTT平台剧《金钱游戏》的工作人员昨日在个人SNS PO出两张照片，其中一张是和惠利的合影，看来是到现场为男友柳俊烈应援啦！

工作人员与惠利开心合影，特意写道：「是惠利男友帮忙拍照。」 这来自第三人的放闪~XD



背景里是惠利送来的咖啡车，上面写著：「祝我爱的柳俊烈生日快乐。 ——俊烈's 1号粉丝。」 、「已经给《金钱游戏》剧组买好机票，明年去Emmy Award领奖吧！」超有sense耶！



今天（9月25日）是柳俊烈的生日，但他有安排粉丝见面会，计划和粉丝一起庆生。 所以惠利提前一天来到片场，作为1号粉丝送上生日祝福，也为他的工作应援。

柳俊烈和惠利於2015年合作tvN电视剧《请回答1988》而结缘，虽然在剧中没能成为一对，但在戏外成功牵手，2017年被D社曝光后双方均大方承认，至今已公开交往5年。 不过两人恋情颇为低调，2019年底惠利在《清日电子李小姐》剧终时接受采访，提到男友柳俊烈表示：「虽然彼此很忙，但我们好好地交往著，见面的次数与Girl's Day成员们见面的次数差不多。」





这一次通过工作人员放闪，也受到粉丝一致好评：「作为粉丝真的只有开心，他们又低调、又对粉丝好，真的别无所求了」、「看到他们还在交往就放心了，真的太低调kk」、「支持『反正老公是柳俊烈』的我感到幸福」、「突然羡慕和惠利交往的柳俊烈kkk」、「两个人都好可爱，希望他们一直幸福地在一起」

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