BLACKPINK新歌〈Shut Down〉網友反應：「旋律好洗腦、感覺Pink Venom更像主打歌、有點遺憾」

大家聽完新歌〈Shut Down〉覺得如何呢？

人氣女團 BLACKPINK 於昨天正式發行第二張韓語正規專輯《BORN PINK》，也終於釋出了全新主打歌〈Shut Down〉的完整 MV，不過，網上對於這次新歌的評價，也出現了兩極化的反應。



▼〈Shut Down〉MV，依舊擁有滿滿的BP專屬色彩，也做了一些獨特的全新嘗試，其中以古典樂&小提琴旋律加強了這首歌的印象，歌曲也在公開之後，迅速登上全球43個國家/地區的iTunes一位：



這次的回歸的影響力依舊很廣大，但對於主打歌〈Shut Down〉卻出現了兩極化的評價，而成員們的實力也依然不容小覷，此前，實體專輯的預購量已超過200萬，顯示了BLACKPINK的超高人氣。



【網友留言】

1.不愧是BLACKPINK，甚至連每一首收錄曲都超好聽～

2.古典樂的旋律印象太強烈了

3.第一次聽雖然感覺略顯平淡，但第二次開始就會很洗腦，停不下來

4.這次感覺像是一個里程碑，期待她們未來能開啟新篇章

5.說實話有點失望，感覺〈Pink Venom〉更適合當主打歌

6.MV每一幕都在回顧過往的畫面，看了很感動

7.明年面臨續約，好像是在回顧過往的總結，這難道在暗示什麼嗎？

8.能把Hip Hop唱成這樣的女團，只有BLACKPINK了

9. 〈Shut Down〉意外地很好聽，完全打中我的心！

10.這次主打歌一點都不弱，是收錄曲都太強了

▼〈Pink Venom〉MV已突破三億觀看次數：



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