BLACKPINK新歌〈Shut Down〉网友反应：「旋律好洗脑、感觉Pink Venom更像主打歌、有点遗憾」

大家听完新歌〈Shut Down〉觉得如何呢？

人气女团 BLACKPINK 於昨天正式发行第二张韩语正规专辑《BORN PINK》，也终於释出了全新主打歌〈Shut Down〉的完整 MV，不过，网上对於这次新歌的评价，也出现了两极化的反应。



▼〈Shut Down〉MV，依旧拥有满满的BP专属色彩，也做了一些独特的全新尝试，其中以古典乐&小提琴旋律加强了这首歌的印象，歌曲也在公开之后，迅速登上全球43个国家/地区的iTunes一位：



这次的回归的影响力依旧很广大，但对於主打歌〈Shut Down〉却出现了两极化的评价，而成员们的实力也依然不容小觑，此前，实体专辑的预购量已超过200万，显示了BLACKPINK的超高人气。



【网友留言】

1.不愧是BLACKPINK，甚至连每一首收录曲都超好听～

2.古典乐的旋律印象太强烈了

3.第一次听虽然感觉略显平淡，但第二次开始就会很洗脑，停不下来

4.这次感觉像是一个里程碑，期待她们未来能开启新篇章

5.说实话有点失望，感觉〈Pink Venom〉更适合当主打歌

6.MV每一幕都在回顾过往的画面，看了很感动

7.明年面临续约，好像是在回顾过往的总结，这难道在暗示什么吗？

8.能把Hip Hop唱成这样的女团，只有BLACKPINK了

9. 〈Shut Down〉意外地很好听，完全打中我的心！

10.这次主打歌一点都不弱，是收录曲都太强了

▼〈Pink Venom〉MV已突破三亿观看次数：



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