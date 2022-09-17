李炳憲居然是韓國超級豪門的養子！曝醜聞時向養父母下跪道歉

演員李炳憲除了影帝身份之外，據說還是財閥豪門大宇集團前會長的養子。

據Channel A《聽見傳聞》爆料，李炳憲在1995年的時候成為了時任大宇集團會長的金宇中的養子，背後有一個悲傷的原因。 金宇中夫婦育有3男1女，4個孩子，長子金宣載（音譯）24歲時因車禍去世。 兒子離開後的第4年，金宇中的太太鄭女士偶然在電視上看到了一名和兒子樣貌神似的年輕演員，他就是李炳憲。 鄭女士就拜託當時擔任大宇電子代言人的柳仁村引薦。 李炳憲聽到財閥夫婦想讓他當養子的消息時很是震驚，後來考慮到天下媽媽一樣，都有一顆愛子之心，最終答應了對方的提議。



在隨後近30年時間裡，李炳憲都和金宇中夫婦保持著密切的聯繫。 李炳憲和李珉廷結婚後，還邀請他們去家裡做客，鄭禧子也對李珉廷讚不絕口。 據韓媒報導，當年李炳憲面臨50億韓元勒索案時，他和妻子李珉廷也在美國和金宇中夫婦見面，李炳憲向他們下跪道歉，稱自己做錯事，引起那麼大的輿論關注。 而鄭禧子則安慰他：「你對我做錯了什麼？ 對你的妻子好一點。」 2019年，金宇中因病去世，李炳憲第一時間前往殯儀館探望，和鄭禧子、金家人碰面。



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