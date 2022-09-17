李炳宪居然是韩国超级豪门的养子！曝丑闻时向养父母下跪道歉

演员李炳宪除了影帝身份之外，据说还是财阀豪门大宇集团前会长的养子。

据Channel A《听见传闻》爆料，李炳宪在1995年的时候成为了时任大宇集团会长的金宇中的养子，背后有一个悲伤的原因。 金宇中夫妇育有3男1女，4个孩子，长子金宣载（音译）24岁时因车祸去世。 儿子离开后的第4年，金宇中的太太郑女士偶然在电视上看到了一名和儿子样貌神似的年轻演员，他就是李炳宪。 郑女士就拜托当时担任大宇电子代言人的柳仁村引荐。 李炳宪听到财阀夫妇想让他当养子的消息时很是震惊，后来考虑到天下妈妈一样，都有一颗爱子之心，最终答应了对方的提议。



在随后近30年时间里，李炳宪都和金宇中夫妇保持著密切的联系。 李炳宪和李珉廷结婚后，还邀请他们去家里做客，郑禧子也对李珉廷赞不绝口。 据韩媒报导，当年李炳宪面临50亿韩元勒索案时，他和妻子李珉廷也在美国和金宇中夫妇见面，李炳宪向他们下跪道歉，称自己做错事，引起那么大的舆论关注。 而郑禧子则安慰他：「你对我做错了什么？ 对你的妻子好一点。」 2019年，金宇中因病去世，李炳宪第一时间前往殡仪馆探望，和郑禧子、金家人碰面。



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