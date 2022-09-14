aespa Karina听错记者指示还是跟著照做！结果出现爆笑呆萌画面XD

原来Karina是只呆萌猫咪呀～

人气女团aespa成员Karina顶著「人间AI」的完美外表，未出道就引来极大关注，频繁抢下大牌精品代言，如Givenchy及最新的珠宝品牌Chopard，话题不断。

不科学的十头身、巴掌脸、精致五官的高级冷相颜值，舞台上又极有魄力的Karina，没想到其实个性意外呆萌，不止脸是猫咪相，个性竟然也跟猫一样萌萌的，根本是只货真价实的猫咪呀XD

最近Karina出席记者会，拍照时听错记者说的话，却还是先跟著照做了，旁边的人见状后，全都忍不住爆笑：

记者：请看左边～～～（왼쪽이요）

Karina：稍息站好．．．？（열중쉬어）

Karina：我听错了吗？

先乖乖稍息好了！



影片流出后让韩国网友纷纷表示Karina不愧是军人女儿，虽然听成稍息有点不知所措，竟然还是跟著照做，真的太可爱。也有人表示虽然Karina外表不是他的类型，但这一幕真的太圈粉了，影片里很漂亮。也有人注意到这个造型很清纯，Karina很适合很好看，希望她能多做这个造型。而Karina事后在个人泡泡上说，不知道自己怎么会在记者会上很认真的稍息，还以为是最近流行这样拍，想说自己是不是落伍了，事后发现影片在网路疯传时还吓了一跳（笑）



之前aespa上综艺节目《全知干预视角》时，成员一起买超商食物去公园野餐，才发现Karina非常怕鸟，只要鸟飞过头上就会吓到，对比Winter冷静地安慰完后继续大口吸泡面，让节目主持群笑翻。aespa舞台上霸气圈粉，私下个性却超有反转魅力，看来各个都是宝藏呀。

Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻