是什麼讓李泳知在MONSTA X演唱會崩潰到抱頭求「別這麼關注我」！妹妹和亨源合影好嬌羞XD

各位粉絲朋友們，求求你們快走吧！此時此刻，李泳知的內心在吶喊XD！

事情是這樣的，9月4日MONSTA X在首爾舉辦了演唱會「2022 MONSTA X 'NO LIMIT' TOUR IN SEOUL」，暌違3年重新面對面和粉絲們互動，另無數迷妹迷弟興奮不已。 在諸多觀眾當中，有一個人異常顯眼，她就是Rapper李泳知，她也前來觀看演唱會了。 沒想到李泳知的到來吸引了在場觀眾們的視線，越來越多的人開始圍觀她，烏泱泱一大群人另李泳知逐漸崩潰，雙手抱著頭埋下臉，還用手擺出「X」、手指著前方，希望大家不要再關注她，認真欣賞演出。 原本和李泳知一起來看演唱會的Heize在看到圍觀的人越來越多後，默默移到了旁邊的位置，哈哈哈哈哈哈哈哈！



第二日（9月5日），李泳知又在個人twitter上公開了「MONSTA X演唱會觀後感」並上傳了一張現場照片，看得粉絲們哈哈大笑，留言表示：「終於知道那你為什麼那麼絕望了」、「這就是明星的生活啊」等。



李泳知的到場為何突然引爆現場觀眾的關注呢？ 前不久，MONSTA X的成員亨源做客了她的YouTube節目《雖然沒準備什麼菜》，兩人化學反應強烈，尤其是亨源一聲聲的「泳知啊」，直接喊到了粉絲們的心中。 而在TWICE做客的那集中，李泳知現場撥通了亨源的電話。 粉絲們都知道李泳知不喜歡回復短訊，亨源的短訊就被她忽略過，但當時亨源卻立即接起了妹妹的電話，有種「即使你不回我短訊，但我仍會接你電話」的粉紅氛圍，讓粉絲們腦補出一出甜蜜大戲。 這兩期節目都點擊率火爆，沒過幾天妹妹就去看了MONSTA X的演唱會，也難怪會引起如此火爆的關注了。 看到李泳知和亨源的合影，不少粉絲調侃：「難得看到泳知這麼嬌羞，哈哈哈哈」！



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞