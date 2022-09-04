「原来你一直都在提醒我，其实我也是一朵花」《今日的网漫》再次金句连发，具俊英的负气逼人落泪（EP.11）

尾声好催泪，要和自己和解是最难最难的事情。

《今日的网漫》韩国2日播出的最新一集EP.11，励志金句连发，句句触动人心，再加上具俊英（南润寿 饰）与姐姐具爱莉（徐胤雅 饰）的故事，让许多观众动容不已、再次为剧掉下眼泪。

此集并没有马上揭晓具爱莉的死因，而是先让具俊英对张万哲总辑（朴浩山 饰）抱有不解。虽然具俊英虽然对张万哲有敌意，但也不敢贸然倒戈本部长（河道权 饰）一边。

具俊英舅舅虽然声称张万哲欺骗具爱莉能转正，才会间接导致具爱莉死亡，但从副总编石智亨（崔丹尼尔 饰）的口中能得知，张万哲不是不让具爱莉转正，而是整个GINGERtoon早就面临倒闭，当时的张万哲和石智亨拚命请求大公司收购。

张万哲的诚意打动了Neon代表理事（白珠熙 饰），他本来满心欢喜能重新聘用具爱莉，却收到了具爱莉身亡的坏消息。



从具俊英的回忆可了解他为什么说温心（金世正 饰）很像具爱莉，因为他们都喜爱漫画、都爱把「加油」挂嘴边，即使早就用尽全力……具爱莉也和温心一样，习惯把漫画中的励志台词用便条纸抄写下来，例如「自责不能改变任何事，能改变的只有自己的作为」、「无论是第一百次，第一百零一次或是第一万次，只要成功了就是成功」、「原来你一直都在提醒我，其实我也是一朵花」。



具俊英看著姐姐纪录的手帐痛哭，原来他负气辞职不是对张万哲，是对自己，因为舅舅一句：「如果你没有去留学她也不会出事。」戳中了痛处。想起姐姐对自己的付出，想起姐姐总用些小纸条鼓励自己，具俊英心里的关卡迟迟过不去，他觉得自己在Neon网漫编辑的位置「应该是姐姐的」。



温心抱著他痛哭，远处姐姐的灵魂慢慢的消逝……



下集预告，具俊英重新回到了岗位，但本部长出手向媒体放消息Neon要收购YOUNGtoon，Neon剩下3个月能挽回颓势的时间。



（注：本周《今日的网漫》在韩电视播出时间为2、3日，不过海外OTT延期至3、4日播出，第11集今晚才会上架。）

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