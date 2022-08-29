[分集剧情]《Good Job》正义感爆表的人体望远镜＋福尔摩斯高富帅会长！难以理解彼此的俞利＋丁一宇合体搞笑搜查（EP1－2）

[有雷]全长共12集的搞笑搜查剧《Good Job》接档《非常律师禹英禑》已於日前公开，年轻多金的会长丁一宇为了寻找妈妈消失的项炼，与助手律师音文硕搭档展开搜查。遇见拥有千里眼超级视力，却须为生计处处打零工的俞利，彼此虽然互看不顺眼却合作进行搜查！

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《Good Job》多金又年轻帅气的殷强集团会长殷善宇（丁一宇饰），暗中追查著随著母亲离世而遗失的昂贵订制项炼「女王的眼泪」，除了便装潜入地下拍卖会买回项炼后，更要循线搜查到底是谁握有这条项炼。於是他盯上了警方正通缉的惯窃姜春吉，更发现此人正流连在自家集团内的赌场，於是殷善宇又再度变装出现在赌场，打算询问姜春吉相关情报。



在孤儿院长大的世萝（俞利饰）平时为了存钱到处打工，而她有一项超能力，就是拥有堪称「人体望远镜」的绝佳视力，能看见远距离或黑暗中的事物，虽神准但也时常让人难以相信。赌场更是每周一次请她运用绝佳视力看见一些出老千手段或互通暗号的人。她在赌场中发现了高额赏金的通缉犯姜春吉，打算向警方举报时却被正在调查项炼来源的善宇给破坏了。



世萝的好友经营烘培坊，地点正巧就在殷善宇的助手杨镇慕（音文硕饰）律师事务所的楼下，两人在讨论作战计画时被世萝察觉异状进而跟踪著他们。善宇从姜春吉口中得知项炼是由女星吴雅拉家中偷出来的，於是便潜入女星家中，但发现女星早已失踪，卧室还留有大量血迹。在远处偷偷跟踪的世萝直接报警，让善宇被警察逮捕。虽然获释，善宇也要求世萝找出当日在他之前曾入侵吴雅拉家的可疑人。

善宇认为有人从殷家偷走项炼送给女星吴雅拉，於是世萝与善宇更潜入夜店，还让世萝戴上了这条项炼，若能认出这条项炼的人就是善宇想找的嫌犯。但世萝却在夜店中看见为所欲为欺负人的殷强集团姜本部长，还出手阻止他继续欺负其他女星，也同时发现正在偷拍女星影片的人，竟然是经纪公司的经纪人，原来他们藉此条件威胁女星听从公司的安排。



善宇与世萝的第一次携手合作圆满落幕，善宇决定利用世萝这难得一见的超能力，两人还将继续展开什么样的搜查案件？

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