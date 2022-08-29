全新浪漫喜剧《月水金火木土》公开三组情侣海报：朴敏英、高庚杓、金宰永，大家最想站哪一对CP～！

这次朴敏英「不恋爱、只结婚」的职人口号引发大众的好奇心，把婚姻当成事业经营的她，究竟会情归何处呢？

tvN 全新水木剧《月水金火木土》（每周三、四播出）公开了三张情侣海报，由朴敏英、高庚杓、金宰永携手主演，各自对这段「假婚姻」也有话想说。

《月水金火木土》讲述崔尚恩（朴敏英 饰）为了过上完美的单身生活而成为「婚姻契约大师」，周一、三、五「月水金」与神秘的长期客户郑智镐（高庚杓 饰）在一起，周二、四、六「火木土」则与新客户大明星姜海镇（金宰永 饰）合作，展开一场轰轰烈烈的浪漫爱情喜剧。



▼最新预告，朴敏英展现出完美的百变技能「当你忽然需要婚姻的瞬间，她就会出现～」从家族聚餐、洽谈公事、完成长辈心愿等业务相当广泛，不谈感情，只提供给你最完美的婚姻契约，赶紧与她签约吧！



▼第一张是朴敏英表明：「不恋爱只结婚」，高庚杓则是说：「周一、三、五和我一起晚餐吧！」



▼第二张的金宰永说：「空著的周二、四、六请和我签约吧！」



▼最后一张则是两位签了契约的老公在问：「除了结婚，什么时候去恋爱呢？」



大家是不是也对他们之间的关系越来越好奇了呢～？

【人物剧照】



本剧由《百日的郎君》、《我的室友是九尾狐》、《老顽固实习生》的南成宇导演与河久丹编剧合作打造，预计在9月21日晚间 22:30 首播。

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