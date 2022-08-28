【分集劇情】《還魂》張煜悟到打破結界的唯一方法，假王妃的秘密再也瞞不住了！（ep.19）

tvN奇幻劇《還魂》講述大湖國術士們的愛情與成長故事，第19集裡張煜決定犧牲自己換取大家離開結界，但此舉似乎讓他和盟友間產生裂隙。

*以下內容包含第19集關鍵劇情！



打破結界

張煜在冰石結界內使用彈水法，成功將結界化為雨水消融，但也因此失去所有術力，和落壽一樣成為普通人。 張煜表示自己負責闖禍、世子負責善後，世子的理解則是張煜願意讓出功勞。 結界消失後天空出現帝王星，眾人走進精進閣見到世子，便以為世子就是傳說中的帝王星。



王妃的秘密

超妍和當具來蓋馬谷尋找線索時偶遇父親陳優拓，尾隨他而發現了真王妃所在之地。 四人一起回到松林，朴進在王室和陳武面前揭穿崔氏巫女姐弟的陰謀。 巫女弟弟為勸說姐姐逃跑而選擇自盡，巫女被逼到絕路，決定不顧世子等人性命銷毀冰石，但被雲遊歸來的朴進用身體擋下法術。 朴進向眾人坦言是自己最先使用換魂術，以死謝罪，終於讓爭執告一段落。



徐律的守護

張煜告訴無德徐律早已知道她的還魂人身份，不會說謊的他一直在盡全力守護落壽。 無德把鳥哨還給即將返鄉的徐律，短暫回到落壽身份向他道謝和道別：斷響谷的回憶十分美好，但當時的落壽已不存在於世上。 徐律一語雙關地說，這次他的傷口會徹底癒合。 （這段太讓人心碎了啊T^T）



張煜求婚啦！

無德重新回到下人身份，來取仙樓辦事時順便替陳超妍試穿婚禮服裝。 張煜看著新娘打扮的無德，一臉認真地說：我要退出師門，然後請妳嫁給我。 （太甜啦！）



世子黑化？

陳武密會世子，稱只有自己能幫他除掉帝王星主人的威脅，重振聲望。 世子得知張煜才是真正的帝王星，喃喃說：「我如此渴望的東西，原來屬於張煜。」



下集預告裡，超妍和當具舉辦婚禮，無德也決定嫁給少爺。 陳武向無德搖鈴，無德神情恍惚、半夜突然呆坐起來，難道是被陳武的邪術控制？ 今晚就是第一季大結局，拜託編劇不要太虐啊，切拜切拜！



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞