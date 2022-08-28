[分集劇情]《黑話律師》Big Mouse終於揭曉！李鍾碩與潤娥完美合作、郭東延倖存似乎展開新計畫（EP9）

[有雷]《黑話律師》第九集收視再創新高達到11.5％！李鍾碩與潤娥團隊以網路直播方式，精準預言VIP囚犯的庭審過程與結果！市長金柱憲的真面目也在此揭開，不單單是之前從未以正面示人的Big Mouse，而在獄中VIP三人殺害徐教授的共犯也是他。九川醫院秘密計畫讓獄中許多人無故吐血？潤娥能發現其中問題嗎？

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《黑話律師》朴昌浩（李鍾碩飾）自稱是Big Mouse並登上網路節目，在三位VIP囚犯進行庭審的同時，精準預言檢察官詰問的過程以及庭審結果，成功引發輿論關注。同時潤娥讓張惠珍在附近咖啡廳要求與孔之勳（楊慶元飾）見面，並以離婚協議書作為條件交換，孔之勳的惡行惡狀更同時透過隱藏攝影機直播出去。朴昌浩也表示將證明自己並非Big Mouse。



看似一直協助著薇瑚（潤娥飾）的九川市長崔道河（金柱憲飾），原來就是徐教授命案中的共犯，當時三人在車內通話的對象就是市長，而市長也派人去製造了一場交通事故，讓車廂內屍體在大眾面前曝光。而之前在地下埋入大量金條的黑衣人，以及打開了保險金庫的那雙手，竟然就是崔道河！他也將關鍵論文提供給老人家，從崔道河之前的舉動看來，對老人家似乎有想要復仇的計畫正在展開。



朴昌浩回到獄中，聽聞獄中流傳著一種怪病，常有人無故吐血，並且大多是模範受刑人。而同時薇瑚也發現醫院一整層樓的病人集體出院，似乎有些異常。九川醫院在志工活動時固定為受刑人抽血，甚至給名單上特定的受刑人服用特殊藥品，朴昌浩也在夜間目睹模範受刑人集體出外打工，九川醫院是否正在秘密以活體測試新藥物？這秘密與論文是否有所關聯？



朴昌浩也得知傑利（郭東延飾）保住了性命的消息，還留下了紙條希望在明亮的世界再相會，不過紙條應該遭人掉包，而傑利醒來看見紙條似乎充滿怒氣，暗示他即將黑化了嗎？朴昌浩在告解是給Big Mouse留下訊息，若不前來見面之後兩人的合作關係即將終止，而在約定的時間點有人前來與他會合，看朴昌浩有些驚訝的眼神，他看到究竟是誰？



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