[分集剧情]《黑话律师》Big Mouse终於揭晓！李钟硕与润娥完美合作、郭东延幸存似乎展开新计画（EP9）

[有雷]《黑话律师》第九集收视再创新高达到11.5％！李钟硕与润娥团队以网路直播方式，精准预言VIP囚犯的庭审过程与结果！市长金柱宪的真面目也在此揭开，不单单是之前从未以正面示人的Big Mouse，而在狱中VIP三人杀害徐教授的共犯也是他。九川医院秘密计画让狱中许多人无故吐血？润娥能发现其中问题吗？

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《黑话律师》朴昌浩（李钟硕饰）自称是Big Mouse并登上网路节目，在三位VIP囚犯进行庭审的同时，精准预言检察官诘问的过程以及庭审结果，成功引发舆论关注。同时润娥让张惠珍在附近咖啡厅要求与孔之勋（杨庆元饰）见面，并以离婚协议书作为条件交换，孔之勋的恶行恶状更同时透过隐藏摄影机直播出去。朴昌浩也表示将证明自己并非Big Mouse。



看似一直协助著薇瑚（润娥饰）的九川市长崔道河（金柱宪饰），原来就是徐教授命案中的共犯，当时三人在车内通话的对象就是市长，而市长也派人去制造了一场交通事故，让车厢内尸体在大众面前曝光。而之前在地下埋入大量金条的黑衣人，以及打开了保险金库的那双手，竟然就是崔道河！他也将关键论文提供给老人家，从崔道河之前的举动看来，对老人家似乎有想要复仇的计画正在展开。



朴昌浩回到狱中，听闻狱中流传著一种怪病，常有人无故吐血，并且大多是模范受刑人。而同时薇瑚也发现医院一整层楼的病人集体出院，似乎有些异常。九川医院在志工活动时固定为受刑人抽血，甚至给名单上特定的受刑人服用特殊药品，朴昌浩也在夜间目睹模范受刑人集体出外打工，九川医院是否正在秘密以活体测试新药物？这秘密与论文是否有所关联？



朴昌浩也得知杰利（郭东延饰）保住了性命的消息，还留下了纸条希望在明亮的世界再相会，不过纸条应该遭人掉包，而杰利醒来看见纸条似乎充满怒气，暗示他即将黑化了吗？朴昌浩在告解是给Big Mouse留下讯息，若不前来见面之后两人的合作关系即将终止，而在约定的时间点有人前来与他会合，看朴昌浩有些惊讶的眼神，他看到究竟是谁？



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