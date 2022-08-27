BLACKPINK新歌〈Pink Venom〉MV花一週突破兩億！速度超快卻還是輸給自己的另外一首歌～

大家也中了 BLACKPINK 這次的粉紅猛毒嗎？！XD（未看文章先來猜一波!!!）

頂級人氣女團 BLACKPINK 在八月份以先行曲〈Pink Venom〉回歸，MV 僅用一週的時間就突破了兩億觀看人次，速度相當驚人！



在MV突破一億的紀錄上，新歌〈Pink Venom〉以最短時間刷新了自身紀錄，之後，在突破兩億的時間上，則輸給了自己的熱門曲〈How You Like That〉，是一種要輸也只能輸給自己的概念啊～。

▼〈How You Like That〉目前已突破11億觀看人次：



▼MV破一億，花費時間：

〈How You Like That〉32小時

〈Pink Venom〉29.5小時

▼MV破兩億，花費時間：

〈How You Like That〉7日43分鐘

〈Pink Venom〉7日13小時

而這一次的回歸同樣引發熱烈迴響與討論，在八月最新的歌手品牌排行上奪下冠軍一位，2~5名分別是BTS防彈少年團、林英雄、IVE、IU。



▼最後，來看一下成員們看自己新歌MV時的反應吧！



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