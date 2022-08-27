BLACKPINK新歌〈Pink Venom〉MV花一周突破两亿！速度超快却还是输给自己的另外一首歌～

大家也中了 BLACKPINK 这次的粉红猛毒吗？！XD（未看文章先来猜一波!!!）

顶级人气女团 BLACKPINK 在八月份以先行曲〈Pink Venom〉回归，MV 仅用一周的时间就突破了两亿观看人次，速度相当惊人！



在MV突破一亿的纪录上，新歌〈Pink Venom〉以最短时间刷新了自身纪录，之后，在突破两亿的时间上，则输给了自己的热门曲〈How You Like That〉，是一种要输也只能输给自己的概念啊～。

▼〈How You Like That〉目前已突破11亿观看人次：



▼MV破一亿，花费时间：

〈How You Like That〉32小时

〈Pink Venom〉29.5小时

▼MV破两亿，花费时间：

〈How You Like That〉7日43分钟

〈Pink Venom〉7日13小时

而这一次的回归同样引发热烈回响与讨论，在八月最新的歌手品牌排行上夺下冠军一位，2~5名分别是BTS防弹少年团、林英雄、IVE、IU。



▼最后，来看一下成员们看自己新歌MV时的反应吧！



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