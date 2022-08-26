差點忘了這對也是好友！G-Dragon送生日祝福，黃光熙不敢信：這是真實存在的嗎XD

BIGBANG G-Dragon祝賀黃光熙生日快樂，另壽星本人震驚不已。

25日是黃光熙的生日，這一天GD在個人IG Story上為他送上生日祝福，寫道「生日快樂，光熙朋友 #TBT#記憶中的無限商社」」，並@了黃光熙，還附上了一段出演2016年MBC《無限挑戰》「無限商社」影片。 影片裡光熙和GD正在熱聊，GD化身「權專務」，光熙對他說：「聽說你要來，真的太吃驚了。」 GD調侃對方：「你迄今還未下車，也讓我很吃驚。」 接著光熙又說：「我在《無限商社》裡是不是很無趣。」 GD回答：「確實無趣。」 大展好友默契。 在無數《無限挑戰》的影片中，觀眾們表示這段內容最能展示兩人的「化學反應」。 GD也對此深有了解，於是在好朋友光熙生日當天公開了這段影片。





光熙也發佈了一條IG Story，回應GD：「這是真實的嗎？ 謝謝朋友志龍啊，你8月18日的生日我都沒顧得上，真的不好意思，還有謝謝你。 」



GD和黃光熙在2015年播出的《無限挑戰》「永登高速路歌謠祭篇」中組成了「黃太G」（黃光熙、太陽、GD），此後兩人一直維繫著友情。 光熙加入《無限挑戰》之後有一段時間被觀眾批評不好笑，遭到全網吐槽，GD就發私信安慰他。 光熙公開過兩人之間的私信，GD寫道：「光熙啊！過得好嗎？ 我有通過電視節目好好地關注你，最近這些那些的想法很多對吧？ 你已經做得很棒了，所以請挺起胸膛，堂堂正正地、帶著自信地去做吧！你很有趣，所以你不要太有壓力，加油！雖然我很忙，沒辦法經常聯絡，但永遠支持你！」但光熙馬上破壞了氣氛，在下方回「你是誰？」 這時GD才恍然大悟，「啊，對了！我電話號碼換了，我是志龍啊。」 光熙才驚覺回他「天啊！」最後GD再度鼓勵「嗯~加油朋友啊！」





지디가 광희한테 보낸 문자 너무 설레는 부분이다 말투 맞춤법 띄어쓰기 다 완벽 pic.twitter.com/HsGYJoq7aV — 긴상의 잉이@계이중 (@inggobaby) August 27, 2016

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