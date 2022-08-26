少女時代太妍感嘆偶像世代的交替！自己是2007年出道 & IVE的忙內Leeseo居然是2007年出生～

太妍一整集都散發著母愛啊，彷彿在看自己的孩子一般，不停地感嘆。（節目《驚人的星期六》片段）

tvN 熱門綜藝節目《驚人的星期六》最新一集邀請到了新人女團 IVE 的三位成員 Yujin（安兪真）、Rei（怜）跟忙內 Leeseo（李瑞）出演，在開場訪談的過程中聊到成員們的年齡，忙內 Leeseo 還只是國三生而已。



主持人 Boom 介紹到年紀最小的忙內 Leeseo 時，表示她現在還只是國三生，也就是 2007 年生，讓太妍和 Key 都嚇了一跳，太妍立刻接著說：「我的出道曲〈再次重逢的世界〉就是 2007 年發行的。」現場大家都非常驚訝，Leeseo 對太妍來說完全就是個寶寶而已啊～。



另外，Leeseo 在唸國小時的同學，就是主持人申東燁的女兒，真真正正是女兒的朋友來上節目啦～！



之後，Leeseo 在猜對歌曲後，立刻衝出去展現個人魅力，太妍看完後一臉欣慰地表示：「她可是〈再次重逢的世界〉打歌時出生的孩子，現在在我面前跳舞，真的是太神奇了！」被一旁的人說太妍完全就是在散發出母親的光輝啊。



▼節目片段：



▼Leeseo 之後還與安兪真一起跳 NCT U 的〈BOSS〉，真的是各種風格都能駕馭！相當帥氣～。



▼附上當時的 cover 影片。



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