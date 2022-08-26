差点忘了这对也是好友！G-Dragon送生日祝福，黄光熙不敢信：这是真实存在的吗

BIGBANG G-Dragon祝贺黄光熙生日快乐，另寿星本人震惊不已。

25日是黄光熙的生日，这一天GD在个人IG Story上为他送上生日祝福，写道「生日快乐，光熙朋友 #TBT#记忆中的无限商社」」，并@了黄光熙，还附上了一段出演2016年MBC《无限挑战》「无限商社」影片。 影片里光熙和GD正在热聊，GD化身「权专务」，光熙对他说：「听说你要来，真的太吃惊了。」 GD调侃对方：「你迄今还未下车，也让我很吃惊。」 接著光熙又说：「我在《无限商社》里是不是很无趣。」 GD回答：「确实无趣。」 大展好友默契。 在无数《无限挑战》的影片里，观众们表示这段内容最能展示两人的「化学反应」。 GD也对此深有了解，於是在好兄弟光熙生日当天公开了这段影片。





光熙也发布了一条IG Story，回应GD：「这是真实的吗？ 谢谢朋友志龙啊，你8月18日的生日我都没顾得上，真的不好意思，还有谢谢你。 」



GD和黄光熙在2015年播出的《无限挑战》「永登高速路歌谣祭篇」中组成了「黄太G」（黄光熙、太阳、GD），此后两人一直维系著友情。 光熙加入《无限挑战》之后有一段时间被观众批评不好笑，遭到全网吐槽，GD就发私信安慰他。 光熙公开过两人之间的私信，GD写道：「光熙啊！过得好吗？ 我有通过电视节目好好地关注你，最近这些那些的想法很多对吧？ 你已经做得很棒了，所以请挺起胸膛，堂堂正正地、带著自信地去做吧！你很有趣，所以你不要太有压力，加油！虽然我很忙，没办法经常联络，但永远支持你！」但光熙马上破坏了气氛，在下方回「你是谁？」 这时GD才恍然大悟，「啊，对了！我电话号码换了，我是志龙啊。」 光熙才惊觉回他「天啊！」最后GD再度鼓励「嗯~加油朋友啊！」





지디가 광희한테 보낸 문자 너무 설레는 부분이다 말투 맞춤법 띄어쓰기 다 완벽 pic.twitter.com/HsGYJoq7aV — 긴상의 잉이@계이중 (@inggobaby) August 27, 2016

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