少女时代太妍感叹偶像世代的交替！自己是2007年出道 & IVE的忙内Leeseo居然是2007年出生～

太妍一整集都散发著母爱啊，彷佛在看自己的孩子一般，不停地感叹。（节目《惊人的星期六》片段）

tvN 热门综艺节目《惊人的星期六》最新一集邀请到了新人女团 IVE 的三位成员 Yujin（安兪真）、Rei（怜）跟忙内 Leeseo（李瑞）出演，在开场访谈的过程中聊到成员们的年龄，忙内 Leeseo 还只是国三生而已。



主持人 Boom 介绍到年纪最小的忙内 Leeseo 时，表示她现在还只是国三生，也就是 2007 年生，让太妍和 Key 都吓了一跳，太妍立刻接著说：「我的出道曲〈再次重逢的世界〉就是 2007 年发行的。」现场大家都非常惊讶，Leeseo 对太妍来说完全就是个宝宝而已啊～。



另外，Leeseo 在念国小时的同学，就是主持人申东烨的女儿，真真正正是女儿的朋友来上节目啦～！



之后，Leeseo 在猜对歌曲后，立刻冲出去展现个人魅力，太妍看完后一脸欣慰地表示：「她可是〈再次重逢的世界〉打歌时出生的孩子，现在在我面前跳舞，真的是太神奇了！」被一旁的人说太妍完全就是在散发出母亲的光辉啊。



▼节目片段：



▼Leeseo 之后还与安兪真一起跳 NCT U 的〈BOSS〉，真的是各种风格都能驾驭！相当帅气～。



▼附上当时的 cover 影片。



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