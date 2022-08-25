超暖！秀英在家族演唱会照顾银赫，贴心走近+温柔拦肩大展家族爱

近日SM娱乐举办家族演唱会，Super Junior银赫在月初丧父后首度公开表演、难掩落寞神情，少女时代秀英和润娥主动上前关心，让粉丝大呼温暖泪目。

Super Junior成员银赫的父亲在本月初突然过世，原定在马尼拉举办的演唱会也因此取消，以其他成员到场问候代替。 20日SM娱乐举办家族演唱会时，银赫在谈话环节表示：「最近感受到家人的重要，而SM家族一直在我身边。 来到这里的粉丝全都是SM Town家族。 有家人在的感觉很安心，感谢大家。」

结尾谢幕时歌手们在台上互相问候、跟观众道别，有粉丝拍到到银赫独自一人望著天空沉默不语，令人十分心疼。



这时少女时代秀英突然出现在镜头中，微笑著从背后走向银赫、温柔拦住他的肩膀，一个充满关切的对视后，银赫也终於露出笑容。



两人边聊边走，虽然听不见对话内容，但可看到秀英轻抚银赫的肩膀、给他安慰，银赫也笑著拍拍秀英的肩头表示感谢。



随后润娥也走过来关心银赫，让人再次感受到SM家族的温暖：



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