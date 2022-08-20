《月水金火木土》首波劇照！朴敏英化身「婚姻契約大師」爲了完美主義角色努力學習外語和樂器！

tvN新劇《月水金火木土》由朴敏英、高庚杓、金宰永主演，講述為了完美的不婚而成為契約婚姻大師崔尚恩，以及與「月水金」這位神秘的長期顧客、「火木土」這位超級巨星新客戶，所展開令人心動的愛情故事。

劇中，朴敏英飾演「崔尚恩」一角，擁有完美外貌、能力、魅力的單身生活幫手。從出生開始就被培養成了完美的人類，她選擇了「婚姻契約大師」這一職業，而不是結婚。



近日公開首波劇照，朴敏英以優雅的微笑看著對方，露出悠閒而又充滿氣質的氛圍。接著，她用平板電腦查看委託人的名單，眼神展現完美主義契約婚姻大師的專業性。另一張劇照中，她抓住吊繩深呼吸，不慌不忙的姿勢令人讚歎。無論在什麼突發情况下，她都展現與眾不同應對情况的能力。



據悉，朴敏英爲了不使用替身直接消化各種外語和樂器，24小時努力學習。她不僅要上英文課，還接受一對一的個人輔導，可見她的熱情之高。製作組表示：「朴敏英的演技熱情讓每次拍攝都讓人感嘆！她爲了親自消化所有場面，在沒有拍攝的個人時間也練習各種樂器、體育等，24小時熱衷於塑造角色，請大家多多期待他的活躍表現！」

另外，《月水金火木土》由執導《我的室友是九尾狐》、《老頑固實習生》、《Kill It》等作品的南成宇導演擔任導演，將在9月21日播出。

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