BLACKPINK新歌《Pink Venom》MV網友反應，粉絲特別喜歡「這段復古RAP」推薦大眾一定要戴耳機聽

光是先行曲就這麼霸氣，已經開始期待主打歌的公開了！！！大家喜歡 BLACKPINK 這次的新歌嗎～？

頂級人氣女團 BLACKPINK 在昨日公開了專輯先行曲《Pink Venom》的官方 MV，毫無疑問的佔領了各大音源榜單的 TOP，目前 MV 的觀看次數僅花了一天的時間就突破8000萬，目前正朝著一億大關邁進。



▼《Pink Venom》MV：



針對歌曲 BLACKPINK 依舊霸氣站穩女王地位，成員們的魅力也更升一級，在歌曲整體表現方面也有不一樣的評價，這次進入副歌反而將情緒微微收起，感覺微甜又帶點新鮮感，之後進入雙人RAP（Lisa&Jennie）則是擁有復古又帥氣的表現，依舊是令大家信聽的 BLACKPINK。



也有人認為這次歌曲有點無聊，似乎是大家都很熟悉的風格，並未有太多的突破，有遺憾的部份；但也有網友平反，這就是 BLACKPINK，也更加有魅力，尤其是可以戴上耳機欣賞，震撼度會更加提升，另外，最後「LATATATA」的收尾也很棒。



大家覺得如何呢？

此外，9月16日將會正式發行第二張正規專輯《BORN PINK》，之後將展開一系列的世界巡迴演唱會。



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