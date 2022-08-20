《月水金火木土》首波剧照！朴敏英化身「婚姻契约大师」爲了完美主义角色努力学习外语和乐器！

tvN新剧《月水金火木土》由朴敏英、高庚杓、金宰永主演，讲述为了完美的不婚而成为契约婚姻大师崔尚恩，以及与「月水金」这位神秘的长期顾客、「火木土」这位超级巨星新客户，所展开令人心动的爱情故事。

剧中，朴敏英饰演「崔尚恩」一角，拥有完美外貌、能力、魅力的单身生活帮手。从出生开始就被培养成了完美的人类，她选择了「婚姻契约大师」这一职业，而不是结婚。



近日公开首波剧照，朴敏英以优雅的微笑看著对方，露出悠闲而又充满气质的氛围。接著，她用平板电脑查看委托人的名单，眼神展现完美主义契约婚姻大师的专业性。另一张剧照中，她抓住吊绳深呼吸，不慌不忙的姿势令人赞叹。无论在什么突发情况下，她都展现与众不同应对情况的能力。



据悉，朴敏英爲了不使用替身直接消化各种外语和乐器，24小时努力学习。她不仅要上英文课，还接受一对一的个人辅导，可见她的热情之高。制作组表示：「朴敏英的演技热情让每次拍摄都让人感叹！她爲了亲自消化所有场面，在没有拍摄的个人时间也练习各种乐器、体育等，24小时热衷於塑造角色，请大家多多期待他的活跃表现！」

另外，《月水金火木土》由执导《我的室友是九尾狐》、《老顽固实习生》、《Kill It》等作品的南成宇导演担任导演，将在9月21日播出。

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