BLACKPINK新歌《Pink Venom》MV网友反应，粉丝特别喜欢「这段复古RAP」推荐大众一定要戴耳机听

光是先行曲就这么霸气，已经开始期待主打歌的公开了！！！大家喜欢 BLACKPINK 这次的新歌吗～？

顶级人气女团 BLACKPINK 在昨日公开了专辑先行曲《Pink Venom》的官方 MV，毫无疑问的占领了各大音源榜单的 TOP，目前 MV 的观看次数仅花了一天的时间就突破8000万，目前正朝著一亿大关迈进。



▼《Pink Venom》MV：



针对歌曲 BLACKPINK 依旧霸气站稳女王地位，成员们的魅力也更升一级，在歌曲整体表现方面也有不一样的评价，这次进入副歌反而将情绪微微收起，感觉微甜又带点新鲜感，之后进入双人RAP（Lisa&Jennie）则是拥有复古又帅气的表现，依旧是令大家信听的 BLACKPINK。



也有人认为这次歌曲有点无聊，似乎是大家都很熟悉的风格，并未有太多的突破，有遗憾的部份；但也有网友平反，这就是 BLACKPINK，也更加有魅力，尤其是可以戴上耳机欣赏，震撼度会更加提升，另外，最后「LATATATA」的收尾也很棒。



大家觉得如何呢？

此外，9月16日将会正式发行第二张正规专辑《BORN PINK》，之后将展开一系列的世界巡回演唱会。



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