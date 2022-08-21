車銀優即將開播+討論中的作品有這麼多！謝謝你用這張帥顏努力工作，造福粉絲XD

車銀優人帥還勤勞，今年一整年都在忙著拍攝各類作品。

車銀優參與主演的《Island》據悉已經完成了拍攝，今年2月車他在接受採訪時候就透露該部作品與其他參與過的作品不同，自己在劇中有很多打戲，是全新的體驗。 劇中車銀優飾演因沒能保護好某個女孩而被負罪感包圍的驅魔師約翰，本名姜燦赫。 性格天真爛漫、擁有可愛的少年美，是天生的靈力能力者。 為了尋找親生母親前往韓國，中途被女主元美瑚騙到濟州島，自此在元美瑚身邊守護著她。 雖然看起來活潑，但背後卻有著黑暗的過去。



2022 JOTM 인도네시아 언론 인터뷰



. '아일랜드'라는 액션,공포스릴러 장르에 처음 도전하게되었는데‘요한’역을 위해 어떤 준비를 했나요?



. 감독,작가님과 얘기하면서 더 준비해봤으면 하는것과 해봤으면 좋겠다 싶은게있으면 그쪽으로 포커스를 잡아(준비했던 것 같습니다)#아스트로 #차은우 pic.twitter.com/NRAzX9r1Ua — 청초 (@Broom_NUNU) August 14, 2022

金來沅和李鍾碩攜手主演的電影《Decibel/分貝》中車銀優也有份參演，飾演具有信念的年輕海軍軍官，他具有靈敏的聽覺能力，是個可以聽出潛水艇聲吶的音探。 從之前曝光的宣傳照來看，新形象有別於與以往的花美男造型，剪短髮后的他看起來好像更Man了。



除此之外車銀優片約不斷，近段時間接到的片約就有N個。 之前就曾傳出他有望出演漫改劇《犬系戀人》的男主角「陳書元」，是一位高中老師，因為自己都不記得在小時候所發生的事情而對狗產生恐懼非常怕狗，車銀優方面也積極回應稱「正在討論中」。



影片《雞不可失》導演李炳憲的新作《果醬炸雞塊》從去年就傳出了邀請車銀優參演的消息，新影片不但延續了《雞不可失》的搞笑風格，還加入了驚悚元素，講述了女主敏雅因一個疑問器械變成果醬炸雞塊后，女主爸爸崔善萬和男主高柏鍾為了讓她變回來展開了一系列搞笑無厘頭的喜劇驚悚故事，這部作品同樣也是一部漫改作品。 車銀優方面依舊表示：「商討中，尚未確定。 」



《這戀愛是不可抗力》也向車銀優遞出了橄欖枝，該劇講述的是三百多年前徹底封印禁書的女人和成為禁書犧牲品的男人的不可抗力愛情故事。 車銀優接到的提案是出演律師「張信裕」， 是個外表清秀冷峻、寡言少語、文武雙全的人物，同時還有搞笑慾望和很高的人氣。 不過車銀優方面稱：「這是車銀優收到的片約之一，目前正在討論中。 」



車銀優還有望進軍好萊塢，電影界相關人士稱，他收到了出演《K-Pop：Lost In America》的邀請，正在積極討論中。這是一部講述即將在紐約出道的韓國流行男團，在新歌發佈會前兩天陰差陽錯來到了德克薩斯州，在沒有錢、時間和手機的情況下，想方設法前往紐約的影片。



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