车银优即将开播+讨论中的作品有这么多！谢谢你用这张帅颜努力工作，造福粉丝XD

车银优人帅还勤劳，今年一整年都在忙著拍摄各类作品。

车银优参与主演的《Island》据悉已经完成了拍摄，今年2月车他在接受采访时候就透露该部作品与其他参与过的作品不同，自己在剧中有很多打戏，是全新的体验。 剧中车银优饰演因没能保护好某个女孩而被负罪感包围的驱魔师约翰，本名姜灿赫。 性格天真烂漫、拥有可爱的少年美，是天生的灵力能力者。 为了寻找亲生母亲前往韩国，中途被女主元美瑚骗到济州岛，自此在元美瑚身边守护著她。 虽然看起来活泼，但背后却有著黑暗的过去。



2022 JOTM 인도네시아 언론 인터뷰



. '아일랜드'라는 액션,공포스릴러 장르에 처음 도전하게되었는데‘요한’역을 위해 어떤 준비를 했나요?



. 감독,작가님과 얘기하면서 더 준비해봤으면 하는것과 해봤으면 좋겠다 싶은게있으면 그쪽으로 포커스를 잡아(준비했던 것 같습니다)#아스트로 #차은우 pic.twitter.com/NRAzX9r1Ua — 청초 (@Broom_NUNU) August 14, 2022

金来沅和李钟硕携手主演的电影《Decibel/分贝》中车银优也有份参演，饰演具有信念的年轻海军军官，他具有灵敏的听觉能力，是个可以听出潜水艇声呐的音探。 从之前曝光的宣传照来看，新形象有别於与以往的花美男造型，剪短发后的他看起来好像更Man了。



除此之外车银优片约不断，近段时间接到的片约就有N个。 之前就曾传出他有望出演漫改剧《犬系恋人》的男主角「陈书元」，是一位高中老师，因为自己都不记得在小时候所发生的事情而对狗产生恐惧非常怕狗，车银优方面也积极回应称「正在讨论中」。



影片《鸡不可失》导演李炳宪的新作《果酱炸鸡块》从去年就传出了邀请车银优参演的消息，新影片不但延续了《鸡不可失》的搞笑风格，还加入了惊悚元素，讲述了女主敏雅因一个疑问器械变成果酱炸鸡块后，女主爸爸崔善万和男主高柏钟为了让她变回来展开了一系列搞笑无厘头的喜剧惊悚故事，这部作品同样也是一部漫改作品。 车银优方面依旧表示：「商讨中，尚未确定。 」



《这恋爱是不可抗力》也向车银优递出了橄榄枝，该剧讲述的是三百多年前彻底封印禁书的女人和成为禁书牺牲品的男人的不可抗力爱情故事。 车银优接到的提案是出演律师「张信裕」， 是个外表清秀冷峻、寡言少语、文武双全的人物，同时还有搞笑欲望和很高的人气。 不过车银优方面称：「这是车银优收到的片约之一，目前正在讨论中。 」



车银优还有望进军好莱坞，电影界相关人士称，他收到了出演《K-Pop：Lost In America》的邀请，正在积极讨论中。这是一部讲述即将在纽约出道的韩国流行男团，在新歌发布会前两天阴差阳错来到了德克萨斯州，在没有钱、时间和手机的情况下，想方设法前往纽约的影片。



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