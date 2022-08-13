朴恩斌竟然有这么多CP搭档！谁是你心目中最适合她的「国民女婿」呢♥

2022年最大黑马神剧非《非常律师禹英禑》莫属，朴恩斌以精湛的演技演活了「自闭症天才律师」禹英禑。

朴恩斌和姜泰伍饰演的李浚浩是官配，被观众们亲切的称为「鲸鱼CP」，可爱的朴恩斌被视为「国民女儿」，姜泰伍也被认为是「国民女婿」。



其实朴恩斌还和不少男明星搭档过，在你的心目里，谁才是「国民女婿」呢？

俞承豪《求婚大作战》

朴恩斌和俞承豪的缘分要追溯到童星时期，《求婚大作战》更是两人三搭的作品，从校服到婚纱，他俩相当符合戏中青梅竹马的设定，据说戏中有些吻戏还是零NG的完成，默契度十足！作为目前和朴恩斌合作次数最多的男明星，俞承豪「国民女婿」的呼声颇高。



路云《恋慕》

这部戏里朴恩斌实现了演技的突破，女扮男装代替死去的世子哥哥活在宫中，并和世子的老师「郑至韵」（路云 饰）演绎了一段缠绵爱恋，身高190cm+的路云和朴恩斌站在一起超萌身高差足以打动人。



金旻载《喜欢布拉姆斯吗》

罕见的朴恩斌长发造型，不再是可爱甜美，而是温柔清新。 朴恩斌和金旻载饰演的「蔡颂雅」和「朴俊咏」都是内敛的性格，因此罗曼史并非轰轰烈烈，而是细腻如微风一般，以润物细无声的方式逐渐渗透。 金旻载也是「国民女婿」中呼声较高的一位，和「女儿」的颜值、气质超级般配。



南宫珉《Stove League》

众所周知南宫珉几乎不演有LOVELINE的戏份，因此朴恩斌虽然是女一号，却和南宫珉没有擦出爱的火花，但并不妨碍两人同框时很有化学反应。



延宇振《理判事判》

朴恩斌在剧中饰演职业女强人、法官「李静珠」，和延宇振扮演的法官「史以贤」从互相看不顺眼到深爱。 不过因为该剧是律政剧，剧情多以律师、法官、检察官的故事展开，两人并未有过多的亲密戏，但每次互动时还是很甜蜜。



李帝勋《秘密之门》

朴恩斌的世子嫔「惠庆宫洪氏」的扮相非常优雅端庄，和李帝勋扮演的世子「李愃」站在一起就是一幅古典名画。 因身居高位，且和「英祖」（韩石圭 饰）的理念不一致，两人的身上总是弥漫著隐忍和不安，氛围感拉满，无论是演技还是颜值都是绝配。



孙承源《青春时代》

大大咧咧却非常有人缘的「宋智媛」（朴恩斌 饰）和大学同学兼朋友「林圣旻」（孙承源 饰）是一对欢喜冤家，两人的相处恣意、随性，似乎根本不把对方当做异性，可是有时候确实又带著一点点悸动，有种友达以上、恋人未满的氛围。 每次看到他俩的互动，都会笑出猪叫声。



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