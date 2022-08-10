尷尬了，原來糖果不是送我的啊！鄭雨盛公開「道歉」並全網搜尋「曼妥思主人」XD

男神鄭雨盛的「糖果偷拿事件」在經紀公司的介入之後告一段落。

事情的起因要從7日的《獵首密令》舞台問候活動結束後說起，一名前去觀影的粉絲在網路上留言稱：「鄭雨盛拿走了我的Mentos（曼陀珠、曼妥思），口袋裡放著Mentos，之後就握在手裡，和鄭雨盛握手的時候被他拿走了。 」 這件事情在網路上越傳越廣，最終傳到了鄭雨盛經紀公司的耳朵里，於是他們公開尋找當事粉絲，表示希望再次邀請他參加舞台問候活動，返還Mentos的同時送上《獵首密令》的簽名周邊。經紀公司還稱將承擔路費，若粉絲無法前去，也會把這些東西郵寄給他。



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https://t.co/0HrzrlyVXm — 펀해라 (@jaemistory) August 8, 2022

除此之外，當事人鄭雨盛也公開「道歉」，手裡拿著Mentos說道：「尋找Mentos的主人，我在大邱的舞台問候活動上和某位粉絲握手，拿到了Mentos之後我就直接道謝，把糖果放進了自己的口袋，原來是我誤會了，雖然我並非有意為之，但還是要對本次偷拿糖果事件道歉，請Mentos的主人聯繫我們 。 」



哈哈哈哈，一條Mentos換來和男神二次見面的機會，還附贈簽名周邊，想必這位粉絲不會拒絕吧。

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