尴尬了，原来糖果不是送我的啊！郑雨盛公开「道歉」并全网搜寻「曼妥思主人」XD

男神郑雨盛的「糖果偷拿事件」在经纪公司的介入之后告一段落。

事情的起因要从7日的《猎首密令》舞台问候活动结束后说起，一名前去观影的粉丝在网路上留言称：「郑雨盛拿走了我的Mentos（曼陀珠、曼妥思），口袋里放著Mentos，之后就握在手里，和郑雨盛握手的时候被他拿走了。 」 这件事情在网路上越传越广，最终传到了郑雨盛经纪公司的耳朵里，於是他们公开寻找当事粉丝，表示希望再次邀请他参加舞台问候活动，返还Mentos的同时送上《猎首密令》的签名周边。经纪公司还称将承担路费，若粉丝无法前去，也会把这些东西邮寄给他。



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정우성이 내 멘토스 가져감



https://t.co/0HrzrlyVXm — 펀해라 (@jaemistory) August 8, 2022

除此之外，当事人郑雨盛也公开「道歉」，手里拿著Mentos说道：「寻找Mentos的主人，我在大邱的舞台问候活动上和某位粉丝握手，拿到了Mentos之后我就直接道谢，把糖果放进了自己的口袋，原来是我误会了，虽然我并非有意为之，但还是要对本次偷拿糖果事件道歉，请Mentos的主人联系我们 。 」



哈哈哈哈，一条Mentos换来和男神二次见面的机会，还附赠签名周边，想必这位粉丝不会拒绝吧。

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