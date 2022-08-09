成員們通知錄影時的服裝是《Party》活動期造型！少女時代秀英「因看錯群組訊息」變成了「魔術師」

少女時代日前以完整體出演綜藝《驚人的星期六》，真的整集都是笑點啊～！

錄製之前，她們在群組通知錄影要穿得像《Party》活動時的造型，而秀英看成了「Party造型」，所以她穿了燕尾服，在節目中還一直被笑像是魔術師 XD。



此前，新專輯《FOREVER 1》記者會時，成員們都穿著黑色、白色，結果...孝淵穿了亮粉紅色。Tiffany：「明明說今天的服裝是黑色和白色，但是孝淵站在中間穿了一個亮粉紅色。」秀英還反擊：「明明在群組說了背板是熱粉紅色，孝淵根本沒有好好看訊息。」孝淵自己也說：「如果我這件衣服背面是黑色的話，成員們會讓我轉過去坐著。」

總是有人「穿錯」衣服，這也讓網友紛紛表示：「難怪秀英一個人的顏色和風格都不一樣」、「俞利每次出錯，都會被人埋沒 哈哈哈哈」、「造型師們爲了這次活動，還不如先建個群組聊」、「因為成員很多，所以訊息很多嗎」、「大家能不能好好看訊息，我要瘋了，真的好可愛」、「她們自己見面的時候會有多好笑」、「能理解為什麼看錯了，所以更搞笑」、「看到秀英在《驚六》被笑是魔術師的時候，我真的笑到流淚」、「真正的少女時代，超級有趣」等等。



最後...還是要推薦一下大家去聽這次的主打歌《FOREVER 1》啦！

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