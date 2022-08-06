【K社韓文小百科】辣眼睛！韓國鬧市區驚現「比基尼」機車CP，男生半裸女生暴露泳裝

一對騎著機車的比基尼男女引爆了全韓網的熱議。

某日，首爾上空飄著陣陣大雨，行人們匆忙地走在街上，此時這一幕震驚了所有人，一對男女以極其清涼的裝扮騎著機車飛奔在街頭，男生上半身半裸，下半身穿著牛仔褲。 女生則穿著布料極少的比基尼，從背後看去，女生的整個臀部都暴露在外，視覺效果很驚人。



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很快相關影片、照片就在韓網上傳播開來，引發廣大網友的討論，眾人留言稱：「辣眼睛」、「我剛剛看到了什麼」、「當時我在現場，大發」、「個人自由」等等。 據悉，這對CP並非第一次以比基尼造型騎車出街，網路上已經發現當事女生穿著其他顏色比基尼坐在機車後座穿梭於市區的影片，有人指出是為了拍影片上傳才故意這樣穿。

據朝鮮.com透露，男性為是YouTube博主BOSS J，有著30年的駕車經驗，他自稱是想要向民眾展現自由自在駕駛機車的面貌，車速控制在了20-30km/h左右。 而比基尼女生則透露：「想要展現毫不打扮的樣子。 」

此事已在韓國火速發酵，警方介入了調查，有專家表示兩人或涉嫌「輕犯罪」，在公開場合公然露出身體重要部位而引發他人羞恥心、不快感等將可能被處以10萬（韓幣）以下的罰款。

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