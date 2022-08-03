「吳家三姐妹」即將亮相！金高銀、南志鉉、朴持厚主演tvN《小婦人》接檔《還魂》於下月（9月）3日首播

從海報就透露出不一般的感覺…為什麼只有「大姐」金高銀看著鏡頭呢？

預計於下月（9月）3日接檔tvN週末劇《還魂》並迎來首播的《小婦人》，由《黑道律師文森佐》金熙元導演執導、《Mother》鄭瑞景編劇執筆，以家境清寒的三姐妹作為展開，描述她們面對「金錢」這個人生議題時，各自如何以不同的方式對抗權勢滔天、韓國最富有的財閥家庭。

劇組於昨日（2日）公開新海報，並表示：「從最低、最暗的地方，走進最高、最亮的地方的瞬間，堅固的世界體制開始動搖。雖然平凡，但不同尋常的她們之間，會發生想像以上的故事，並且趣味橫生。請期待擁有不同魅力的三姐妹的化學反應。」

金高銀飾演吳家長女「仁珠」，由於在極端貧困的家庭環境下長大，意識到只有金錢才可以守護自己和家人；南志鉉飾演吳家次女「仁京」，是位不向金錢低頭，正義感和責任感很強的新聞記者；朴持厚飾演吳家忙內「仁惠」，由於家境貧寒，從來沒有用過好的顏料，憑著天才繪畫實力考入名校。

另外，該部作品的男主角「崔道日」，由魏嘏雋飾演。是一位出身英國名牌大學的顧問。長相帥氣的他，業務能力超群，判斷力、分析力在業界數一數二。在吳家大姐捲入某事件時，來到她的身邊。

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