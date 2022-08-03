「吴家三姐妹」即将亮相！金高银、南志铉、朴持厚主演tvN《小妇人》接档《还魂》於下月（9月）3日首播

从海报就透露出不一般的感觉…为什么只有「大姐」金高银看著镜头呢？

预计於下月（9月）3日接档tvN周末剧《还魂》并迎来首播的《小妇人》，由《黑道律师文森佐》金熙元导演执导、《Mother》郑瑞景编剧执笔，以家境清寒的三姐妹作为展开，描述她们面对「金钱」这个人生议题时，各自如何以不同的方式对抗权势滔天、韩国最富有的财阀家庭。

剧组於昨日（2日）公开新海报，并表示：「从最低、最暗的地方，走进最高、最亮的地方的瞬间，坚固的世界体制开始动摇。虽然平凡，但不同寻常的她们之间，会发生想像以上的故事，并且趣味横生。请期待拥有不同魅力的三姐妹的化学反应。」

金高银饰演吴家长女「仁珠」，由於在极端贫困的家庭环境下长大，意识到只有金钱才可以守护自己和家人；南志铉饰演吴家次女「仁京」，是位不向金钱低头，正义感和责任感很强的新闻记者；朴持厚饰演吴家忙内「仁惠」，由於家境贫寒，从来没有用过好的颜料，凭著天才绘画实力考入名校。

另外，该部作品的男主角「崔道日」，由魏嘏隽饰演。是一位出身英国名牌大学的顾问。长相帅气的他，业务能力超群，判断力、分析力在业界数一数二。在吴家大姐卷入某事件时，来到她的身边。

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