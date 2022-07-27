《熊孩子》团结大会就是意想不到的场场大战，弱者都有机会出头！「金肌肉」金钟国其实也不难对付XD

好励志XDD
《我家的熊孩子》24日播出的最新EP.302，熊孩子们展开「第8+1届熊孩子团结大会」，曾经让观众笑破肚皮的水上对战又来了！
此次因为牵涉新任班长选举，分成了「俊昊队」和「常敏队」和。蓝色的俊昊队由金俊昊领军，带领卓在勋、金钟国、林元熙与崔振赫；红色的常敏队由李常敏领军，带领金希澈、金钟旼、吴珉锡与「熊孩子实习生」许卿焕。
第8+1届熊孩子团结大会和往常无异，依旧惊喜满点，比赛结果想都想不到！以下涉及剧透！
水上对抗赛结果……金钟旼胜林元熙，卓在勋胜吴珉锡，希澈胜金俊昊！你没看错，看似比较弱的金钟旼、卓在勋与金希澈都赢了！虽然有人赢得挺虚无的XD，但真的是「体弱出头天」的时代！所有对战组合，大概只有崔振赫是「正常发挥」，他终於穿了正常泳裤也发挥了正常实力，打下了李常敏。
人人都畏惧的金钟国呢？「小孩肌肉」许卿焕在开战前不停挑衅「金肌肉」金钟国，放话：「钟国哥累积的名声，我都会打翻的，不是肌肉漏洞吗？」金钟国根本没看在眼里：「打翻什么啊？我用这个棒子给你钻个洞！」
许卿焕和金钟国缠斗许久，看起来只有挨打的份，但他试著突破危机，疑似利用巴西柔术技能勾住金钟国的脚、稳住自己不落水。想不到，金钟国反而把许卿焕的脚压得紧紧的，趁机把许卿焕当沙包狂K！让许卿焕一度想丢白毛巾投降。
在许卿焕的坚持不懈的努力下！他反转了情势！他抬起自己的脚，手也顺势抓住金钟国的脚，把他推了下水！创造奇迹的他，收到了同队熊孩子与演播室里妈妈们热烈掌声！
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下集《熊孩子》预告展开藤球对决，金钟国再度意外失利！接续他之后，金钟旼、崔振赫与林元熙等人也「臭脚」上身，没踢中球更跌倒……下集特别MC还是讲话一针见血的陈瑞妍，陈瑞妍曾在《脱掉鞋子恢单4Men》和熊孩子恢单男们谈话交手过啊！
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