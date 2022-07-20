殷志源突然被超模告白！「戰勝歲月的女人」李素拉：結婚的話我選殷志源，可惜他年紀太小了

殷志源要迎來第二春了嗎？

韓綜老粉們都知道殷志源之前有過一段婚史，2010年和妻子結婚，沒想到僅過了2年這對夫妻就分道揚鑣，官方給出的理由是：因為職業的特殊性，夫妻倆聚少離多。 直到多年之後，殷志源在節目《家師父一體》中坦言婚姻不幸福，表示結婚生活中與妻子在一起的空間中，唯一能獨處的地方是洗手間。 殷志源坦率地說：「洗手間意外地幸福。我都不拉屎，但一直坐著。 」節目播出後一度成為韓網熱議，畢竟當初兩人的結合是初戀命運的重逢，非常的浪漫。



如今殷志源也早過了不惑之年，依舊有不少粉絲擔憂「我家歐巴什麼時候能找到自己的幸福」？ ！模特李素拉突然在節目中公開告白，震驚了所有人。 前幾日播出的《家師父一體》中，李素拉作為「師父」登場，向大家介紹了健康的重要性，公開了獨家配方的「李素拉果汁」。



殷志源看到果汁材料中的羽衣甘藍之後調侃說像扇子，其他人毫無反應，只有李素拉聽了之後笑得非常開心，說道：「我其實和很多娛樂圈的男藝人合作過，看了殷志源的節目之後的感想就是，不看性別和年齡，如果要和其中一位結婚的話，我覺得對方可以是殷志源。 」一席話聽得其他嘉賓不知所措，連忙問道：「你是在告白嗎？ 」李素拉也毫不扭捏地回應：「殷志源年紀太小了，我剛才也說了，如果不考慮性別和年紀的話，確實有過這個想法。 他剛才說的都是我想說的，看到羽衣甘藍說像扇子，完全就是我的想法。 如果一定要結婚的話，我選他，感覺會成為很好的朋友。 」



1969年出生的李素拉是韓國非常有名的模特之一，今年52歲的她一直保持著少女身材，被讚是「戰勝歲月的女人」。

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