殷志源突然被超模告白！「战胜岁月的女人」李素拉：结婚的话我选殷志源，可惜他年纪太小了

殷志源要迎来第二春了吗？

韩综老粉们都知道殷志源之前有过一段婚史，2010年和妻子结婚，没想到仅过了2年这对夫妻就分道扬镳，官方给出的理由是：因为职业的特殊性，夫妻俩聚少离多。 直到多年之后，殷志源在节目《家师父一体》中坦言婚姻不幸福，表示结婚生活中与妻子在一起的空间中，唯一能独处的地方是洗手间。 殷志源坦率地说：「洗手间意外地幸福。我都不拉屎，但一直坐著。 」节目播出后一度成为韩网热议，毕竟当初两人的结合是初恋命运的重逢，非常的浪漫。



如今殷志源也早过了不惑之年，依旧有不少粉丝担忧「我家欧巴什么时候能找到自己的幸福」？ ！模特李素拉突然在节目中公开告白，震惊了所有人。 前几日播出的《家师父一体》中，李素拉作为「师父」登场，向大家介绍了健康的重要性，公开了独家配方的「李素拉果汁」。



殷志源看到果汁材料中的羽衣甘蓝之后调侃说像扇子，其他人毫无反应，只有李素拉听了之后笑得非常开心，说道：「我其实和很多娱乐圈的男艺人合作过，看了殷志源的节目之后的感想就是，不看性别和年龄，如果要和其中一位结婚的话，我觉得对方可以是殷志源。 」一席话听得其他嘉宾不知所措，连忙问道：「你是在告白吗？ 」李素拉也毫不扭捏地回应：「殷志源年纪太小了，我刚才也说了，如果不考虑性别和年纪的话，确实有过这个想法。 他刚才说的都是我想说的，看到羽衣甘蓝说像扇子，完全就是我的想法。 如果一定要结婚的话，我选他，感觉会成为很好的朋友。 」



1969年出生的李素拉是韩国非常有名的模特之一，今年52岁的她一直保持著少女身材，被赞是「战胜岁月的女人」。

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