BTS防彈少年團最新近況：故地重遊論峴洞，柾國站姿完美詮釋「忙內On The Top」！

暫停團隊活動的防彈少年團的成員們最近在忙什麼呢？
防彈少年團官宣暫停團隊活動後，成員們也紛紛投入到了個人工作中去。J-HOPE忙著發行SOLO歌曲，V和朴敘俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植等幾個好兄弟早前一起拍攝了綜藝《In The Soop》。
最近又有網友在街頭捕捉到了RM、JIMIN、JIN和柾國幾人的身影，他們出現在了首爾論峴洞附近。RM雙手插在褲子口袋裡，和JIMIN一前一後一邊聊天一邊散步、忙內柾國站在台階上「俯視」著哥哥們，他們的身邊還圍著一大群攝影師，因此粉絲們猜測他們可能在拍《奔跑吧，防彈》。
논현동— ARMYMON (@ARMYMON0912) July 13, 2022
2022/07/12 #방탄소년단 @BTS_twt pic.twitter.com/Np1t2H6x8z
논현동에 방탄소년단..?— ERULE (@erule_1204) July 12, 2022
설마 달방...촬영...이려나? pic.twitter.com/jozyI7SOmN
논현동에 애들사진 계속 올라 오길래 올림— 갱아 (@lxxyxxkkkk) July 12, 2022
ㅠㅠㅠㅠㅠ 옛날 숙소랑 빅힛 다녀 왔나봄
옛 추억 회상하며 다니는 그런건가 ?
달방 감독님 보이는 것 같은데 달방 존버#BTS #방탄소년단 @BTS_twt pic.twitter.com/ERNVQ5djKL
논현동— ARMYMON (@ARMYMON0912) July 13, 2022
2022/07/12 #방탄소년단 @BTS_twt pic.twitter.com/ccWxWUIjyo
#bts #방탄 #소년단 #목격담#bts #btswithness #논현동 #instagramstory #방탄소년단 pic.twitter.com/3hZlbKqSMU— j (@jk10025) July 12, 2022
論峴洞是防彈少年團開始的地方，有著7名成員諸多的回憶，他們第一個宿舍就是這棟小樓的三層，連練習室都在論峴洞內，還有他們之前經常光顧的「Yoojung食堂」也在附近，成員們連續兩年每天都在這裡吃飯，店主對成員們也非常熟悉。 看來這一次的拍攝是他們的回憶之旅啊！
방탄소년단 첫숙소— 부끄부끄 (@msy9333) June 15, 2020
논현동3층이 여기네요^^ #AlwaysWithBTS #방탄소년단 #BTS #BTSARMY @BTS_twt pic.twitter.com/A5UbUtIxyw
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