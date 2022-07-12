準媽媽孫藝真PO廚藝照！西餐+韓食花樣多，顏值和廚藝絕對成正比♥

準媽媽孫藝真（孫藝珍）積極養胎的同時還在享受美好生活。

12日，孫藝真在個人IG上公開了多張美食照片，並附文寫道：「最近總是做一些不常做的料理，就像是第一次做，非常有滿足感。那些會做飯的人真的太偉大了。不過，現在發美食照片，有點對不起大家。」

照片裡是孫藝真親手做的料理，紫菜包飯、炒小魚乾、辣燉魚、火爐PIZZA、漢堡、牛肉湯，配色鮮豔，煙火氣滿滿，讓人一看就很有食慾。從戀愛，到結婚，再到懷孕，炫彬和孫藝真這對韓娛圈頂流明星夫婦就備受關注，王子公主般的童話愛情讓無數人稱羨，每次同框兩人的眼睛中都像流出蜜糖一般，這次只看這些美食照片就能感受到孫藝真婚後有多幸福了。粉絲和網友看到孫藝真的廚藝之後也忍不住留言大讚：「歐尼還有什麼不會的？」、「好羨慕炫彬啊」等。



炫彬和孫藝真於今年3月31日大婚，6月官宣懷孕，對於廣大粉絲而言這的確是一個好消息，這對國民夫婦也收穫了諸多祝福。 另外準爸爸炫彬在事業領域也全面開工。據悉，由他主演的電影《共助2》預告片已經送審完成，影片預計會在中秋期間在各大院線上映。這也是他繼《愛的迫降》之後首度在大銀幕亮相，加上第一部的影響力，想必又將吸收一大波人氣。



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