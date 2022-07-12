准妈妈孙艺真PO厨艺照！西餐+韩食花样多，颜值和厨艺绝对成正比♥

准妈妈孙艺真（孙艺珍）积极养胎的同时还在享受美好生活。

12日，孙艺真在个人IG上公开了多张美食照片，并附文写道：「最近总是做一些不常做的料理，就像是第一次做，非常有满足感。那些会做饭的人真的太伟大了。不过，现在发美食照片，有点对不起大家。」

照片里是孙艺真亲手做的料理，紫菜包饭、炒小鱼干、辣炖鱼、火炉PIZZA、汉堡、牛肉汤，配色鲜艳，烟火气满满，让人一看就很有食欲。从恋爱，到结婚，再到怀孕，炫彬和孙艺真这对韩娱圈顶流明星夫妇就备受关注，王子公主般的童话爱情让无数人称羡，每次同框两人的眼睛中都像流出蜜糖一般，这次只看这些美食照片就能感受到孙艺真婚后有多幸福了。粉丝和网友看到孙艺真的厨艺之后也忍不住留言大赞：「欧尼还有什么不会的？」、「好羡慕炫彬啊」等。



炫彬和孙艺真於今年3月31日大婚，6月官宣怀孕，对於广大粉丝而言这的确是一个好消息，这对国民夫妇也收获了诸多祝福。 另外准爸爸炫彬在事业领域也全面开工。据悉，由他主演的电影《共助2》预告片已经送审完成，影片预计会在中秋期间在各大院线上映。这也是他继《爱的迫降》之后首度在大银幕亮相，加上第一部的影响力，想必又将吸收一大波人气。



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