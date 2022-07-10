具教煥將特別出演《非常律師禹英禑》為同公司的朴恩斌、姜其永應援！全劇預計本月（7月）14日殺青

《非常律師禹英禑》目前播出4集，好奇具教煥會以什麼樣的角色出現呢～期待！

首播後便挾著超高人氣及話題性的《非常律師禹英禑》，由朴恩斌主演。劇情描述智商高但情商低，有自閉障礙的「禹英禑」，來到大型律師事務所的生存記。觀眾們紛紛變成「英禑媽媽」，為英禑應援。演員鄭裕美也成為忠實粉絲之一，透過SNS分享關於「禹英禑」的貼文。

有ENA「開臺功臣」之稱的《非常律師禹英禑》，第一週收視率從0.9%翻倍成長至1.8%，第二週直接從4.0%起跳，7日播出的第4集則來到5.1%，穩坐水木劇（週三、四）冠軍。加上海外粉絲能通過Netflix即時收看最新集數，這股「禹英禑熱潮」預計還會持續。該部作品共16集，據消息，《非常律師禹英禑》預計於本月（7月）14日殺青，結束8個月的長途拍攝。

而與主演朴恩斌、姜其永同屬「Namoo Actors」的具教煥，將特別出演《非常律師禹英禑》。播出集數及角色尚未公開，但通過《逃出摩加迪休》、《D.P：逃兵追緝令》等作品展現多種樣貌的具教煥，已經引發觀眾高度好奇。

▲一起出席今年（2022年）「百想藝術大賞」的「Namoo」家族：具教煥、朴恩斌、徐玄。

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