具教焕将特别出演《非常律师禹英禑》为同公司的朴恩斌、姜其永应援！全剧预计本月（7月）14日杀青

《非常律师禹英禑》目前播出4集，好奇具教焕会以什么样的角色出现呢～期待！

首播后便挟著超高人气及话题性的《非常律师禹英禑》，由朴恩斌主演。剧情描述智商高但情商低，有自闭障碍的「禹英禑」，来到大型律师事务所的生存记。观众们纷纷变成「英禑妈妈」，为英禑应援。演员郑裕美也成为忠实粉丝之一，透过SNS分享关於「禹英禑」的贴文。

有ENA「开台功臣」之称的《非常律师禹英禑》，第一周收视率从0.9%翻倍成长至1.8%，第二周直接从4.0%起跳，7日播出的第4集则来到5.1%，稳坐水木剧（周三、四）冠军。加上海外粉丝能通过Netflix即时收看最新集数，这股「禹英禑热潮」预计还会持续。该部作品共16集，据消息，《非常律师禹英禑》预计於本月（7月）14日杀青，结束8个月的长途拍摄。

而与主演朴恩斌、姜其永同属「Namoo Actors」的具教焕，将特别出演《非常律师禹英禑》。播出集数及角色尚未公开，但通过《逃出摩加迪休》、《D.P：逃兵追缉令》等作品展现多种样貌的具教焕，已经引发观众高度好奇。

▲一起出席今年（2022年）「百想艺术大赏」的「Namoo」家族：具教焕、朴恩斌、徐玄。

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