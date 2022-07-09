這畫面太可愛！《IN THE SOOP：友情旅行》預告：朴敘俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植、BTS V的冬天旅行！

《IN THE SOOP：友情旅行》講述暫時停止華麗的舞台上的忙碌生活，在森林裡享受悠閒和治癒的藝人們的「日常和休息之間」的綜藝真人秀。

演藝圈代表好友「Wooga Family」朴敘俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植、BTS防彈少年團V開始四天三夜的旅行，將公開他們聚在一起時坦率又瑣碎的日常。



8日公開首版預告！他們在積雪的海邊漫步，朴炯植喊著：「哇～是大海啊！」成員們說：「應該會有人被騙」、「他們真的很有趣」等，預想觀眾們會做出這樣的反應。崔宇植還補充說：「他們5個聚在一起要闖禍了！哼～被騙了吧！」最後，大家一起對著鏡頭傻笑，太可愛啦 XD



預告一公開，讓網友紛紛表示：「就等著看這個」、「什麼啊 大家怎麼都這麼可愛」、「看著都覺得涼爽，夏天看嚴冬影片出乎意料地好」、「雖然預告片裡什麼都沒有公開，但是看起來已經很有趣了」、「哼 被騙了吧？ 這個語氣怎麼這麼可愛」、「IN THE SOOP 本身不是搞笑的節目，只是展現悠閒休息的治癒節目」等等。

另外，《IN THE SOOP：友情旅行》總共有4集，將在7月22日晚上9點（韓國時間）在 JTBC 首播，將會在 Disney+ 上線。

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