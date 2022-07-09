这画面太可爱！《IN THE SOOP：友情旅行》预告：朴叙俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植、BTS V的冬天旅行！

《IN THE SOOP：友情旅行》讲述暂时停止华丽的舞台上的忙碌生活，在森林里享受悠闲和治愈的艺人们的「日常和休息之间」的综艺真人秀。

演艺圈代表好友「Wooga Family」朴叙俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植、BTS防弹少年团V开始四天三夜的旅行，将公开他们聚在一起时坦率又琐碎的日常。



8日公开首版预告！他们在积雪的海边漫步，朴炯植喊著：「哇～是大海啊！」成员们说：「应该会有人被骗」、「他们真的很有趣」等，预想观众们会做出这样的反应。崔宇植还补充说：「他们5个聚在一起要闯祸了！哼～被骗了吧！」最后，大家一起对著镜头傻笑，太可爱啦 XD



预告一公开，让网友纷纷表示：「就等著看这个」、「什么啊 大家怎么都这么可爱」、「看著都觉得凉爽，夏天看严冬影片出乎意料地好」、「虽然预告片里什么都没有公开，但是看起来已经很有趣了」、「哼 被骗了吧？ 这个语气怎么这么可爱」、「IN THE SOOP 本身不是搞笑的节目，只是展现悠闲休息的治愈节目」等等。

另外，《IN THE SOOP：友情旅行》总共有4集，将在7月22日晚上9点（韩国时间）在 JTBC 首播，将会在 Disney+ 上线。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻