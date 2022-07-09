【K社韓文小百科】《安娜》這麼有話題是有原因的：疑似影射韓國第一夫人，明星講師+教授路線一模一樣！

最近大家都追秀智主演的下飯韓劇《安娜》了嗎？

這是一個貧窮野心底層女孩一路行騙，戰戰兢兢走向人生巔峰的故事。 從女傭到財閥千金，再到政界貴夫人，身份是假的，父母是假的，學歷是假的，工作經歷也是假的，能以高中生學歷教導大學生，把學生送入世界名校耶魯大學，這個野心勃勃、滿嘴謊言的女孩有驚無險靠騙上位。



《安娜》之所以這麼火爆除了女主安娜是一個瘋批美人，絕色惡女，是爽劇之外，還因為疑似影射韓國現任總統夫人金建希（김건희）。通過講師+教授的路線，打造完美勵志人設之後嫁給土豪，幫丈夫賺足口碑後助其從政等細節，兩人簡直如出一轍。



自從嫁給尹錫悅之後，金建希的曝光度越來越高，她的舊事也被挖了出來。金建希和安娜的家境類似，十多歲時父親就去世了，韓網曾經爆料金建熙還曾有過一段當陪酒女的黑料。



作為第一夫人的她，對外人設是美女學霸，據傳本科就讀於京畿大学，碩士和博士分別在首爾大學和國民大學完成，還曾在多所大學任職當教授。 2021年底，韓國YTN電視台突然爆料金建希簡歷造假，且證據確鑿。



她在競聘水原女子大學教授所提交的簡歷中，寫著2002年開始擔任韓國遊戲產業協會理事，但該協會卻是在2004年才成立。 媒體順藤摸瓜，翻出金建希早年應聘工作時偽造了20多條履歷，所寫論文有42%被查出來都是抄襲的。 警方介入調查後，也證明了爆料全都屬實。金建希還為此公開道歉，稱為提高自己的競爭力而美化了個人經歷，但又辯稱「這如果也算罪的話....」



看完安娜和金建希的彪悍人生，只想說一句，一旦說了謊，就得靠無數個去謊言吧。



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