【K社韩文小百科】《安娜》这么有话题是有原因的：疑似影射韩国第一夫人，明星讲师+教授路线一模一样！

最近大家都追秀智主演的下饭韩剧《安娜》了吗？

这是一个贫穷野心底层女孩一路行骗，战战兢兢走向人生巅峰的故事。 从女佣到财阀千金，再到政界贵夫人，身份是假的，父母是假的，学历是假的，工作经历也是假的，能以高中生学历教导大学生，把学生送入世界名校耶鲁大学，这个野心勃勃、满嘴谎言的女孩有惊无险靠骗上位。



《安娜》之所以这么火爆除了女主安娜是一个疯批美人，绝色恶女，是爽剧之外，还因为疑似影射韩国现任总统夫人金建希（김건희）。通过讲师+教授的路线，打造完美励志人设之后嫁给土豪，帮丈夫赚足口碑后助其从政等细节，两人简直如出一辙。



自从嫁给尹锡悦之后，金建希的曝光度越来越高，她的旧事也被挖了出来。金建希和安娜的家境类似，十多岁时父亲就去世了，韩网曾经爆料金建熙还曾有过一段当陪酒女的黑料。



作为第一夫人的她，对外人设是美女学霸，据传本科就读於京畿大学，硕士和博士分别在首尔大学和国民大学完成，还曾在多所大学任职当教授。 2021年底，韩国YTN电视台突然爆料金建希简历造假，且证据确凿。



她在竞聘水原女子大学教授所提交的简历中，写著2002年开始担任韩国游戏产业协会理事，但该协会却是在2004年才成立。 媒体顺藤摸瓜，翻出金建希早年应聘工作时伪造了20多条履历，所写论文有42%被查出来都是抄袭的。 警方介入调查后，也证明了爆料全都属实。金建希还为此公开道歉，称为提高自己的竞争力而美化了个人经历，但又辩称「这如果也算罪的话....」



看完安娜和金建希的彪悍人生，只想说一句，一旦说了谎，就得靠无数个去谎言吧。



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