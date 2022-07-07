秀英自曝「理想型」是有鬍子、有男子氣概的！讓成東鎰秒回：「哦？可是我認識的那個人沒有鬍子啊」

4日播出的綜藝《這週的酒也拜託了》中，少女時代成員秀英作爲嘉賓出演，與成東鎰、高昌錫一起去了論山旅行。

三人在《陽光先生》拍攝地 Glory Hotel 吃了蕎麥麵和老式醬汁的炸豬排。吃飯時，秀英對高昌錫感嘆道：「我今天見到了前輩，我覺得他的長相特別國際化。」 對此，成東鎰說：「我一開始也以為他不是韓國人，之前在電影裡不是演過外國人嗎？」高昌錫表示：「中國人、越南人我都演過。」



秀英還對高昌錫說：「前輩～還有你的眼神，是特別深情的眼神。」成東鎰問：「如果有愛情劇找你，你有信心把鬍子剃掉嗎？」 對此，高昌錫表示：「我可以把我身上所有的毛都剃掉吧！」秀英則說：「可是前輩你不能刮鬍子，這是你的魅力啊！」



這時...成東鎰問秀英：「你喜歡有鬍子特別有男子氣概那種嗎？」秀英馬上回答是，成東鎰則說：「哦？可是我認識的那個人沒有鬍子啊！」高昌錫：「就是說啊～他好像沒有鬍子。」他們提到鄭敬淏，秀英聽到笑了出來，她也說：「本來就會往反方向走嘛～」秀英之前就曾表示過不會和理想型談戀愛的。



而秀英＆鄭敬淏從2012年9月開始戀愛，今年已經戀愛第10年，兩人雖然不曾曬出合照，不過私下有很多可愛又甜蜜的互動。（延伸閱讀：今年是鄭敬淏♥秀英戀愛第10年！雖然兩人不曾曬出合照，低調的「另類放閃」也是超甜蜜呀～）



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